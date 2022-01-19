Первую в мире криптоипотеку начали выдавать в США

В США создали финтех-стартап Milo, который назвали первым в мире предоставляющим услугу критовалютной ипотеки. Компания предлагает американским гражданам и иностранцам использовать их цифровые активы для покупки недвижимости в США, сообщает Обозреватель.

Как говорится в пресс-релизе компании, пока что желающие оформить 30-летний кредит на жилье могут использовать в качестве залога только биткоины. Такой способ кредитования имеет свои преимущества.

Компания позволяет владельцам криптовалюты использовать свои активы в качестве инвестиций в недвижимость вместо того, чтобы продавать ее ради первоначального взноса. В противном варианте им бы пришлось заплатить налог на ипотеку, либо в результате роста курса криптовалюты после продажи их активы могли бы потерять в цене.

"Клиенты ожидают, что мы предложим миллионам крупных потребителей инновационные кредитные решения ... Существует бесчисленное множество случаев, когда люди покупали недвижимость на доходы от биткоинов, а она росла в цене и дорожала на миллионы долларов" , – говорит генеральный директор и основатель Milo Йосип Рупена.

Однако остается неясным, сколько конкретно BTC потребуется для обеспечения кредита. Также неизвестно, как компания собирается уравновешивать волатильность актива.

В Milo утверждают, что уже оформили несколько ипотек на этапе раннего доступа. Компания занимается разработкой этой программы с января 2021 года и надеется, что уже в 2022-м такая услуга станет доступной для большинства тех, кто подал заявки.

"Криптоипотека позволит расширить наше предложение для клиентов, получивших отказы в других финансовых фирмах лишь из-за криптовалюты. Мы поможем этому больше никогда не случиться, а их биткоины теперь позволят им купить недвижимость" , – говорит Рупена.

На Североамериканской биткоин-конференции 17 января в Майами мэр города Фрэнсис Суарес назвал ипотеку в BTC "новаторским достижением". Он уверен, что это послужит доминированию США в экосистеме первой криптовалюты.

"Чтобы стать столицей капитала, Майами нужны такие компании, как Milo, готовые внедрять инновации и генерировать идеи" , – добавил градоначальник.

Суарес известен как популяризатор криптовалюты – в прошлом году он изъявил желание получать зарплату в биткоинах.