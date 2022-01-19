Американцы показали электрический "дом на колесах"

Американская компания Winnebago, специализирующаяся на производстве кемперов представила на выставке во Флориде концепт электрического "дома на колесах". Winnebago e-RV Concept способен преодолеть без остановки более 200 км, сообщает Обозреватель.

Автопроизводители на всех континентах планируют в той или иной степени способствовать снижению вредных выбросов в атмосферу и переходить на электричество, в качестве основной движущей силы для своей продукции.

В основе перспективной новинки лежит платформа популярной модели Ford Transit. Источник: Winnebago

Интересная информация пришла из солнечной Флориды, где с 19 по 22 проходит специализированная выставка Florida RV Supershow 2022. Американская компания Winnebago привезла на мероприятие концептуальный кемпер на электротяге e-RV Concept.

Все бытовые приборы имеют минимальное потребление электроэнергии. Источник: Winnebago

"Потребительский спрос стимулирует применение электрической энергии во всех областях жизнедеятельности, и мы верим, что покупатели автодомов готовы оценить преимущества и возможности, которые сможет предоставить электрифицированный кемпер" , – комментирует Ашиш Бхаттачария, вице-президент Winnebago Industries по развитию, технологиям и маркетингу.

В салоне предусмотрено вся необходимая мебель и оборудование для комфортного уединенного отдыха вдали от шумных мегаполисов. Источник: Winnebago

Полностью электрический кемпер e-RV оснащен батареей на 86 кВтч, которая позволяет преодолеть на одной зарядке более 200 км и способна восстанавливать свою производительность на станциях быстрой зарядки за 45 минут. По данным компании, большинство пользователей RV крайне редко отправляются в более длительное путешествие. Однако, производитель не исключает возможности установки в будущем батареи большей емкости.

Салон концепта. Источник: Winnebago

В основе перспективной новинки лежит платформа популярной модели Ford Transit. Электрический привод создан специалистами компании Lightning eMotors. В салоне предусмотрено вся необходимая мебель и оборудование для комфортного уединенного отдыха вдали от шумных мегаполисов. Все бытовые приборы имеют минимальное потребление электроэнергии.

Бортовая сеть рассчитана на использование стандартного в США напряжения 110 В, а для кондиционера и нагревателя воды предусмотрен источник питания постоянного тока на 350 В. Кроме того, в кемпере используются элементы отделки интерьера из экосырья и материалов вторичной переработки.