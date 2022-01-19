Избрание меры пресечения Порошенко: под судом произошли стычки

Под Печерским райсудом, где сегодня в 14:00 будут избирать меру пресечения Порошенко, происходят стычки между правоохранителями и сторонниками экс-президента.

Как сообщает "Политика Страны﻿", сторонники Порошенко хотели разжечь костер в бочке, но полиция этого не позволила. Бочку отобрали.

По состоянию на 12:00 сторонников Порошенко значительно меньше, чем силовиков, поэтому сопротивление было недолгим.

Позже СМИ сообщили о новых столкновениях под зданием суда. Силовики пытаются отобрать бочки и дрова, а также разбирают палатки сторонников Порошенко.

"Україна 24"﻿ сообщала, что сторонники пятого президента устанавливают сцену и уже установили громкоговорители.