В Кремле ответили на предложение Эрдогана по встрече с Зеленским

В Кремле ответили на предложение Эрдогана по встрече с Зеленским
Фото: Facebook

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости﻿.

"Приветствуем усилия любых стран для урегулирования ситуации на Украине. Место переговоров для урегулирования на Украине вторично, главное - повлиять на Киев для реализации Минских соглашений", - сказал Песков.﻿

Он добавил, что "если Турция может повлиять на Киев и сподвигнуть его на выполнение обязательств по Минским соглашениям, это можно только приветствовать".

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