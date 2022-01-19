В Кремле ответили на предложение Эрдогана по встрече с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции.
Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.
"Приветствуем усилия любых стран для урегулирования ситуации на Украине. Место переговоров для урегулирования на Украине вторично, главное - повлиять на Киев для реализации Минских соглашений", - сказал Песков.
Он добавил, что
"если Турция может повлиять на Киев и сподвигнуть его на выполнение обязательств по Минским соглашениям, это можно только приветствовать".