В Кремле ответили на предложение Эрдогана по встрече с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости﻿.

"Приветствуем усилия любых стран для урегулирования ситуации на Украине. Место переговоров для урегулирования на Украине вторично, главное - повлиять на Киев для реализации Минских соглашений" , - сказал Песков. ﻿