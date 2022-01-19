Как украинские звезды празднуют Крещение
Некоторые украинские звезды, следуя многолетним традициям, сегодня нырнули в прорубь. Те, кто все же не рискнул это сделать, просто поздравили подписчиков с праздником, сообщает Сегодня.
Эктор Хименес-Браво
Известный шеф-повар, который недавно отметил юбилей, впервые в своей жизни решил окунуться в прорубь на Крещение.
"Это было так шокикуруеще и так быстро, что я просто запутался в собственных руках. Непередаваемый опыт! Адреналин не объяснить словами. Настолько будоражит тело и разум!" – написал Эктор.
Руслана
Певица Руслана решила не нырять в прорубь, а облиться холодной водой. После водных процедур певица отправилась обтираться снегом.
"Теперь горячий чай и петь-танцевать. Теперь могу сворачивать горы. Набирайтесь здоровья и будьте счастливы!" – сказала артистка.
Сергей Бабкин
Певец просто опубликовал фото, сделанное в проруби.
"С Крещением, Дорогие! Крепкой Веры, Кристально чистых Мыслей, Красочности во всех Ваших Проявлениях! Будьте здоровы!" - написал артист.
Снежана Бабкина
Жена Сергея Бабкина тоже запостила фото. Снежана позировала обнаженной на снегу.
"С Крещением, дорогие! Чистого неба над головой, светлой радости, нескончаемого счастья, здоровья крепкого вам и вашим семьям!!! Пусть ваш внутренний дух будет бодрым!" - пишет Снежана Бабкина.
Катя Осадчая
Катя Осадчая, которая в прошлом году стала мамой в третий раз, решила поздравить подписчиков, опубликовав совместное фото с мужем Юрием Горбуновым.
"Христос крестится! С праздником Крещения! Пусть крещенская вода смоет все невзгоды. Любви и согласия вашим семьям", – написала телеведущая.