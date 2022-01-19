В Швеции создали летающий автомобиль, не требующий лицензии пилота

Jetson ONE – это компактный футуристический летающий автомобиль, развивающий максимальную скорость 101 километр в час, сообщает Сегодня.

Он оснащен восемью электродвигателями, которые в совокупности генерируют 102 лошадиные силы, пишет hypebeast.

Автомобиль из алюминия и углеродного волокна, управляемый с помощью трехосного джойстика, взлетает вертикально и может непрерывно двигаться в течение 20 минут.

В нем также присутствует аварийное управление, баллистический парашют, и он может летать даже с потерей одного двигателя.

В настоящее время Jetson принимает заказы на поставку Jetson ONE в 2023 году по цене 92 тысячи долларов.

Автомобиль поставляют только в частично собранном состоянии, потому владельцу придется самому завершить сборку.

В Швеции для полета на Jetson не потребуется лицензия пилота, ведь, по их правилам, он весит менее 113 кг и развивает скорость менее 102 км в час.