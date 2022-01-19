Кулеба провел телефонный разговор с Боррелем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Они обсудили ситуацию безопасности на границах Украины.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговор состоялся в контексте "активных дипломатических усилий" Киева, Вашингтона и Брюсселя по предотвращению обострения ситуации на украинско-российской границе, а также накануне заседания Совета ЕС, которое должно состояться 24 января.

"Каждая страна Европейского Союза должна понимать, что какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше. Единственная правильная стратегия – это проявить жесткость и действовать единым фронтом с Украиной" , – заявил Дмитрий Кулеба.

Жозеп Боррель отметил, что у ЕС есть четкое понимание: только сильный пакет сдерживания остановит Россию.

Министр иностранных дел Украины также заявил, что, несмотря на высокий уровень угрозы вторжения РФ, ситуация находится под контролем. Он подчеркнул, что нет никаких оснований для паники или угроз финансовой устойчивости Украины.

Как говорится в сообщении, Боррель подчеркнул, что одной из целей России в настоящее время является внутренняя дестабилизация Украины, в частности, путем негативного влияния на экономические и финансовые процессы.

Стороны обсудили недавнюю кибератаку на правительственные ресурсы Украины. Глава европейской дипломатии подтвердил, что ЕС готов помочь Украине в укреплении кибербезопасности.