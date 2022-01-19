Украина разрешила летние чартеры к новым курортам Египта и Турции

Госавиаслужба утвердила выполнение чартерных рейсов из Украины в новые курорты Египта и Турции во время летнего сезона 2022 года, сообщает УНИАН.

Согласно приказу "Об определении перечня курортных мест на летний сезон ИАТА 2022 года", Госавиаслужба утвердила выполнение чартерных рейсов из Украины в Эль-Аламейн (Египет), Мерса-Матрух (Египет) и Невшехир (Турция) летом 2022 года.

Рейсы разрешается выполнять после получения авиакомпаниями соответствующих прав на эксплуатацию воздушных линий.