Минагро расширило перечень производителей социально важных продуктов

Минагрополитики внесло изменения в перечень субъектов хозяйствования, производящих товары, имеющие существенную социальную значимость, сообщает Экономическая правда.

Приказом от 18 января Минагро список компаний расширен до 6851 производителя.

Речь идет о производителях пшеничной муки, пастеризованного молока, ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц, куриных тушек и масла.

Компании из утвержденного перечня имеют право покупать газ по льготным тарифам, утвержденным правительством – для них также ограничена наценка при поставке природного газа.

Предыдущим приказом от 5 января министерство утвердило список субъектов хозяйствования, основной вид деятельности которых - создание продовольственных продуктов социальной значимости, в перечне было 6803 производителя.