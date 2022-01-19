Украинцы старше 60-ти смогут купить лекарства за "ковидную" тысячу

Кабинет министров расширит программу "еПоддержка", в рамках которой вакцинированные украинцы могут получить 1 тыс. грн, для лиц старше 60 лет и подростков, а также позволит покупать за счет этих средств лекарства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украинцы старше 60 лет с 24 января смогут израсходовать 1 тыс. грн на покупку лекарств. Программа также будет расширена на детей старше 12 лет" , – сказал он.

Шмыгаль уточнил, что соответствующее решение будет оформлено как протокольное поручение, и добавил, что программа и в дальнейшем будет расширяться.

Как сообщалось, 19 декабря 2021 года в полноценном режиме (а некоторое время до этого в тестовом) была запущена программа "еПоддержка", в рамках которой каждый украинец, получивший две дозы вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений или покупку книг.

Во втором-третьем кварталах 2022 года ожидается запуск альтернативного оффлайн-механизма для получения таких выплат для тех, у кого нет смартфона.