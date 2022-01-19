Суд отпустил Порошенко под личные обязательства

Печерский районный суд Киева избрал пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко меру пресечения по "угольному делу" в виде личных обязательств, сообщает Интерфакс-Украина.

Такое решение суд вынес в среду, не удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры, которая просила избрать для Порошенко содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 1 млрд грн.

Как сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко﻿, суд также арестовал имущество Петра и Марины Порошенко

Напомним, Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

В течение понедельника, 17 января, суд рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения. Прокуратура просила суд об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн, защита настаивала на том, что у Порошенко нет статуса подозреваемого, преследования носят политических характер и не являются юридически обоснованными. Также адвокаты заявляли о необходимости открытия уголовного производства по факту привлечения к ответственности заведомо невиновного.

Судья заслушал участников процесса и удалился в совещательную комнату для принятия решения. Определение по ходатайству 17 января оглашено не было, заседание перенесли на 14.00 19 января.