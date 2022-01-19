Кабмин урегулировал срок действия бустерного COVID-сертификата
Кабинет министров принял с доработкой в Секретариате постановление, которым регулируется срок действия сертификата после бустерной дозы вакцины против COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.
"Данное постановление регулирует выдачу сертификатов после проведения вакцинации бустерной дозой и сокращает срок действия сертификата после вакцинации с 365 до 270 дней (девять месяцев). То есть, тот, кто вакцинировался бустером, будет иметь обновленный срок действия СOVID-сертификата в 270 дней сразу", - пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.