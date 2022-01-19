Госсекретарь США встретился с Зеленским

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Интерфакс-Украина.

"Для нас очень важен ваш визит, лично ваш визит. Это еще раз подчеркивает мощную поддержку нашей независимости, суверенитета страны со стороны Соединенных Штатов Америки" , - сказал Зеленский на встрече с госсекретарем, поблагодарив за поддержку США в адрес Украины.

В свою очередь Блинкен рассказал, что его визит в Украину связан с просьбой президента США Джозефа Байдена, прежде всего, чтобы подтвердить украинцам поддержку, которую предоставляет США Украине, а также "то, что сейчас, как никогда, все зависит от украинцев и ни от кого другого решить свое будущее и будущее этой страны", назвав скопление около 100 тыс. российских солдат у границ Украины "беспрецедентной угрозой Украине".

Кроме того, по словам госсекретаря, Байден хотел, чтобы он приехал и пообщался с Зеленским о минувшей неделе интенсивной дипломатии, а также для консультаций о последующих его шагах, включая встречу в пятницу, 21 января, с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы четко высказали преференцию тому, чтобы найти дипломатическое решение конфликта и с тем, чтобы обеспечить деэскалацию ситуации… Мы делаем все, что мы можем сделать в этом отношении. Кроме того, мы сказали Москве четко, что если они выберут агрессию против Украины, то агрессия будет иметь серьезные последствия, которые последуют не только со стороны США, но и от Европы и других стран мира.

Встречи такие, как сегодняшняя, и консультации, которые будут у меня завтра в Берлине с вашими и нашими европейскими партнерами, обеспечат то, чтобы мы говорили одним голосом, выступали с одной позиции против Москвы… Цель России – посеять раскол между нашими странами, мы не можем позволить им это сделать… Мы должны с вами действовать сообща, продолжить наше единство и усилить его – оно важнее всего на данный момент, в частности, в случае агрессии со стороны России" , - сказал Блинкен.