Российский артист встал на колено перед Софией Ротару
Украинская певица София Ротару на одном из своих выступлений в России получила роскошный букет цветов от артиста Николая Баскова. Мужчина вышел на сцену и встал перед Ротару на одно колено, сообщает УНИАН.
Поклонники оценили его поступок и отметили, что он настоящий джентльмен.
"Басков - истинный джентльмен. Преклонил даже свое колено перед красоткой. Учитесь, мужики", "Это он может", "Аплодирую", - пишут фолловеры в комментариях, а также оставляют "сердечки".