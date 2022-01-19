Российский артист встал на колено перед Софией Ротару

Украинская певица София Ротару на одном из своих выступлений в России получила роскошный букет цветов от артиста Николая Баскова. Мужчина вышел на сцену и встал перед Ротару на одно колено, сообщает УНИАН.

Поклонники оценили его поступок и отметили, что он настоящий джентльмен.

"Басков - истинный джентльмен. Преклонил даже свое колено перед красоткой. Учитесь, мужики", "Это он может", "Аплодирую" , - пишут фолловеры в комментариях, а также оставляют "сердечки".