Штамм "Омикрон" зафиксирован в Ужгороде

Новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксирован в Закарпатской области. В частности, случай обнаружили в Ужгороде.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.

«Из более двух десятков направленных на исследование образцов в одном вирусологи подтвердили циркуляцию мутировавшего варианта виpycа SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Случай обнаружили в городе Ужгород» , – прокомментировал заместитель председателя ОГА Мирослав Белецкий.﻿

В то же время, по его словам, в Закарпатье продолжает доминировать штамм «Дельта».

Научные наблюдения за мутациями вируса продолжаются, однако эксперты выделяют типичные симптомы, характерные для штамма «Омикрон». Чаще всего у заболевших обнаруживают насморк, головные боли и усталость. Реже и все же наблюдается кашель (43,5%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%). Утрата/искажение обоняния и/или вкуса как один из наиболее частых симптомов в начале пандемии сегодня встречается все реже, только в 23,7% случаев.