Никакого решения об Украине без Украины не будет - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен завершили переговоры в Киеве.
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую и поддержку в сфере безопасности со стороны США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, никакого решения об Украине без Украины не будет", - написал он.