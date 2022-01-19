Никакого решения об Украине без Украины не будет - Зеленский

Завершили переговоры с @SecBlinken . Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую и поддержку безопасности ????????. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения о ???????? без ???????? не будет. pic.twitter.com/8W5jqUmcdM