В МИД РФ уверяют, что не собираются нападать на Украину
Россия не собирается нападать на Украину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.
"Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину", - сказал он в ходе выступления на площадке клуба "Валдай".
"Мы не будем предпринимать никаких действий, которые будут угрожать Украине. Мы только проводим учения, регулярные перемещения войск на нашей собственной территории", - также подчеркнул он.