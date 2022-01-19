В МИД РФ уверяют, что не собираются нападать на Украину

В МИД РФ уверяют, что не собираются нападать на Украину
Фото: Курс Украины

Россия не собирается нападать на Украину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

"Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину", - сказал он в ходе выступления на площадке клуба "Валдай".
"Мы не будем предпринимать никаких действий, которые будут угрожать Украине. Мы только проводим учения, регулярные перемещения войск на нашей собственной территории", - также подчеркнул он.

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