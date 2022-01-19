Диетолог рассказала о пользе изюма для здоровья

Польза изюма для здоровья иногда бывает недооценена. Несмотря на то, что изюм – это сухофрукты, которые содержат сахар, добавление их в рацион помогает при сердечных заболеваниях и сахарном диабете. При правильном употреблении они также поддерживают работу пищеварительной системы и помогают достичь здорового баланса рН полости рта, сообщает Обозреватель.

К таким выводам на основе многочисленных исследований пришла диетолог Британской ассоциации питания и медицины образа жизни Никола Шубрук.

Изюм – сушеный виноград. Бывает разного цвета: от золотистого до темно-коричнево-черного. Используется обычно для дополнения соленых или сладких блюд, а также самостоятельного потребления. Как и любой сухофрукт, изюм содержит сахар и определенное количество калорий, поэтому злоупотреблять им не стоит. Однако в умеренном количестве он только полезен для организма.

Так, в составе изюма содержится большое количество клетчатки, калия и антиоксидантов, которые, согласно данным исследований, помогают снижать холестерин, кровяное давление и предотвращают сердечные заболевания и сахарный диабет. Изюм связан также с повышенным чувством насыщенности, что предотвращает чрезмерное переедание.

Благодаря клетчатке изюм также помогает наладить процессы пищеварения. К сожалению, в повседневном рационе не каждый из нас получает ее в достаточном количестве, так что изюминки в сбалансированной диете могут улучшить ситуацию.

Несмотря на липкость из-за сахара изюм содержит вещества, которые помогают достичь здорового баланса в полости рта, а также антиоксиданты, способные бороться с бактериями, вызывающими кариес.