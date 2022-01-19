Навального поместили на обложку журнала Time

Фото российского оппозиционера Алексея Навального, который недавно стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", появилось на обложке американского журнала "Time" с подписью "Человек, которого боится Путин", сообщает Страна UA.

Об этом стало из нового выпуска еженедельного журнала.

Фотоиллюстрация сопровождается подписью "Человек, которого боится Путин". В материале идет речь о письмах Навального из колонии.

Напомним, 17 января была годовщина возвращения Навального в Россию.