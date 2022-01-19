Опубликовали постановление суда относительно Порошенко

Печерский суд 19 января избрал меру пресечения Петру Порошенко по "угольному делу". Политику назначили личное обязательство, сообщает 24 Канал.

В частности суд отклонил ходатайство прокуроров об аресте Петра Порошенко с возможностью залога в 1 миллиард гривен. Однако на пятого президента наложили ряд личных обязательств.

Согласно постановлению суда, Петр Порошенко должен являться на допросы по первому требованию следователей. В другом случае он должен сообщать об отсутствии по веским причинам.

Также Петр Порошенко не может покидать пределы Киева и Киевской области. Паспорта для выезда заграницу пятый президент должен сдать.

Кроме того, Порошенко должен сообщать об изменении места жительства. В случае, если пятый президент не будет соблюдать условия меры пресечения, её могут изменить на более жесткую.

Будут действовать эти обязательства до 19 марта 2022 года.

Текст постановления Печерского суда / Фото Алексея Гончаренко