РФ предложила США обязаться не голосовать за вступление Украины в НАТО

России было бы достаточно, если бы Соединенные Штаты взяли на себя обязательство не голосовать за вступление Украины и Грузии в НАТО, заявил в международном дискуссионном клубе "Валдай" замглавы МИД Сергей Рябков, сообщает Интерфакс.

"Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Вот это должно быть исключено. Это должно быть заменено, с пониманием, что этого не произойдет никогда. Если США возьмут на себя одностороннее обязательство в обязывающей форме, что они не будут никогда голосовать за вступление Украины и других стран за вступление в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию" , - сказал замминистра.

По его оценке, для США это был бы "более простой путь".

"Нам нужны юридически обязывающие правовые гарантии нерасширения НАТО в договорной форме, в форме двустороннего договора с США и в форме договорного соглашения с НАТО. Там все прописано" , - сказал Рябков.

"Мы проходили много раз в прошлом, когда любые внешние привлекательные формулы быстро забывались, переворачивались наизнанку и превращались в свою противоположность. Не хочется сейчас пускаться в какие-то исторические реминисценции, но это всё документально существует, это всё опубликовано. Мы не можем удовлетвориться очередной обманкой, очередной соской-пустышкой, никоим образом. Нам нужны железные стопроцентные правовые гарантии нерасширения НАТО" , - отметил он.

В ходе этого же выступления замминистра отметил, что Москва пока не получила письменных ответов на свои предложения по гарантиям безопасности от США и НАТО, и выразил надежду, что они поступят в ближайшее время.

"Как неоднократно подчеркивалось с российской стороны, вопрос срочный, мы не готовы бесконечно ждать, не готовы погружаться в обычную дипломатическую, бюрократическую кутерьму относительно того, какие форматы оптимальны для этого. Нам нужен прямой и понятный ответ, причем в письменном виде" , - подчеркнул Рябков.