Газ в Европе торгуется дешевле $900 за тысячу кубов

Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в среду — после кратковременного роста почти до $1 000/тыс. кубометров накануне — закрепились на уровне ниже $900, сообщает Enkorr.

По данным лондонской биржи ICE, стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на газ по индексу TTF — крупнейшего европейского хаба — с самого открытия торговой сессии устойчиво снижается: с отметки примерно $910 котировки опустились до $833,6/тыс. кубов, что на 8,9% ниже расчетной цены вторника — $915,3/тыс. кубов. Однако в последние минуты фьючерсы немного дорожают — к 11:53 по Киеву цены вплотную приблизились к $850/тыс. кубов.

В течение прошлой недели газовые фьючерсы колебались в диапазоне $825–1130 за тыс. кубов. 12 января расчетная цена упала до минимума с начала года — почти до $885/тыс. кубов. Однако во второй половине недели показатель резко вырос и 14 января достиг $1 025/тыс. кубов.