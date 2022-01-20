Компания Stellantis отметила свою первую годовщину

Ровно год назад, 19 января 2021 год была основана компания Stellantis N.V., объединившая два автомобильных концерна PSA и FCA. В первый день весны производитель обнародует долгосрочный план стратегического развития, сообщает Обозреватель.

За первые 12 месяцев своего существования Stellantis заложил фундамент компании и сделал важные шаги навстречу будущему.

Карлос Таварес и Джон Элканн на церемонии подписания договора о слиянии двух автопроизводителей. Источник: Stellantis

Была определена цель компании: "Вдохновляясь уникальным опытом, мы прокладываем дорогу в будущее", и ее ценности: забота о планете, своих сотрудниках и сообществах, в которых компания ведет свою деятельность.

В первый же день организовано операционное управление и руководящая команда, доказавшая свою эффективность.

Разработан долгосрочный стратегический план, который будет анонсирован 1 марта.

В 2021 году были успешно запущены 10 новых автомобилей, в том числе: Citroën C4, Fiat Pulse, DS 4, DS 9, Jeep Commander, Grand Cherokee/Grand Cherokee L, Wagoneer/Grand Wagoneer, Maserati MC20, Opel Mokka, e-Rocks и Peugeot 308 с глобальным ассортиментом из 33 электрифицированных автомобилей, включая коммерческие водородные автомобили на топливных элементах, уже поступившие в продажу.

Спланированы инвестиции в размере более 30 млрд евро на срок до 2025 года для реализации стратегий электрификации и программного обеспечения, которые поддержат переход к устойчивой высокотехнологичной компании по производству автомобилей нового поколения. Создана мощная, инновационная экосистема стратегических партнерств.

Выработана амбициозная стратегия электрификации, представленная восемью электромобилями, которые поступят в продажу в течение следующих 18 месяцев и дополнят линейку 14 легендарных брендов и двух мобильных брендов компании. В рамках 2021 года сформировано партнерство с Automotive Cells Company, Factorial Energy, LG Energy Solution, Samsung SDI и Vulcan Energy Solutions.

Обеспечена интеграция программного обеспечения благодаря революционному сотрудничеству с Amazon, BMW, Foxconn и Waymo.

Налажены глобальные финансовые операции в США путем приобретения First Investors Financial Services, а также партнерства по всей Европе с BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance и Santander Consumer Finance.

"Автомобильная отрасль вступает в новую эру. Этому способствует все более стремительная интеграция цифровых технологий в жизнь наших клиентов" , — сказал Карлос Таварес, генеральный директор Stellantis.

"Неслучайно компания Stellantis появилась именно тогда, когда от автопроизводителя потребовалось новое мировоззрение, способное удовлетворить потребности клиентов в экологически чистой, интерактивной, доступной и безопасной свободе передвижения для всех".

Производственные площадки в более чем 30 странах, позволяют Stellantis эффективно удовлетворять потребности клиентов во всем мире. Источник: Stellantis

Впереди - большое будущее

"Нам предстоит еще много работы по созданию и совершенствованию новой компании, но мы двигаемся семимильными шагами" , — заявил Карлос Таварес.

"Гонка началась, и Stellantis добьется успеха в этой непростой борьбе. Мы воспринимаем её как возможность к развитию, и наши звезды укажут нам путь".

Stellantis появился всего 12 месяцев назад. Компания закрепила свое присутствие в трех влиятельных регионах — Европе, Северной Америке и Латинской Америке — в дополнение к большому нераскрытому потенциалу на таких важных рынках, как Китай, Африка, Ближний Восток, Океания и Индия. Производственные площадки в более чем 30 странах, позволяют Stellantis эффективно удовлетворять потребности клиентов во всем мире, а также поставлять автомобили и услуги высокого качества для более чем 130 рынков.

18 декабря 2019 г.ода Groupe PSA и FCA подписывают договор о слиянии 50/50. Источник: Stellantis

Путь к Stellantis

18 декабря 2019 г.: Groupe PSA и FCA подписывают договор о слиянии 50/50

15 июля 2020 г.: PSA и FCA анонсируют название будущей компании - Stellantis

14 сентября 2020 г.: Подписана поправка к договору о слиянии, учитывающая экономические последствия пандемии COVID-19

29 сентября 2020 г.: FCA и PSA объявляют состав членов совета директоров Stellantis

9 ноября 2020 г.: Презентация логотипа Stellantis

4 января 2021 г.: Общие собрания акционеров PSA и FCA одобряют слияние компаний

16 января 2021 г.: Завершено слияние Peugeot S.A. и Fiat Chrysler Automobiles N.V.

17 января 2021 г.: Объединенная компания переименована в Stellantis N.V. (Stellantis)

18 января 2021 г.: Церемония открытия торгов Stellantis на Парижской фондовой бирже Euronext Paris, Франция и Миланской фондовой бирже, Италия

19 января 2021 г.: Церемония открытия Stellantis торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже

Stellantis в Украине

Представительство Stellantis в Украине (бренды Peugeot, Citroёn, Opel и DS Automobiles) по итогам 2021 года контролирует почти 10% автомобильного рынка Украины – суммарные продажи превысили 11 тысяч единиц. Данного результата удалось достичь благодаря слаженной работе представительства и дилерских центров, количество которых растет с каждым годом. Также важную роль в успехе Stellantis сыграло предложение новых технологичных и современных услуг для клиентов. Так, в 2021 году были открыты онлайн-магазины брендов Peugeot, Citroёn и DS Automobiles, где каждый клиент может в реальном времени подобрать автомобиль, который уже сейчас есть в Украине.

Главная стратегическая цель для представительства Stellantis в Украине в наступившем году – занять более 10% автомобильного рынка Украины. Этот результат должны обеспечить как уже известные марки, так и новый бренд, который присоединится к "семье" Stellantis в Украине – культовый и легендарный Jeep. Для него начинается новая эра в Украине в составе концерна Stellantis с 1 июня 2022 года.