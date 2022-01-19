ГБР подаст апелляцию по делу Порошенко

В Государственном бюро расследований (ГБР) заявляют, что у обвинения есть все основания для подачи апелляции на определение Печерского районного суда Киева, который взял пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко под личные обязательства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования", - говорится в сообщении ГБР, размешенном в среду на сайте ведомства.

"Подчеркиваем, что в определении по избранию меры пресечения следственным судьей констатирована законность и обоснованность подозрения Порошенко П.А. в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях", - значится в позиции ГБР относительно меры пресечения, избранной судом Порошенко.

В ГБР уточняют, что на подозреваемого Порошенко судом возложены следующие обязательства: прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Как сообщалось, Печерский суд в среду избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Таким образом, ходатайство прокуратуры, в котором она просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн, суд не удовлетворил. Защита заявила, что обжалует определение суда. Порошенко заявил об ограничении его политической деятельности в связи с решением суда.