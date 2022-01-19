В Минцифры рассказали о новых услугах в "Діє"

Сегодня Минцифры финализирует тестирование смены места регистрации в приложении и на портале "Дія". По словам вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это очень популярная услуга среди украинцев, сообщает UBR.

"Мы пытались побороть этого монстра почти два года. Наконец-то скоро можно будет изменить место регистрации и через приложение, и через портал в несколько кликов" , – отметил руководитель ведомства.

Среди прочего он также рассказал о важной услуге для безопасности украинцев, которая появилась в начале года в приложении, – уведомление об изменении и проверке кредитной истории. Функция работает по умолчанию для каждого пользователя, обновлять приложение не нужно. По словам чиновника, только за первую неделю работы 410 тысяч украинцев получили около 800 тысяч таких уведомлений в "Діє". Такие цифры подтверждают "чрезвычайную актуальность" запуска функции.

"Таким образом, если мошенники сломали вашу SIM-карту или украли телефон, и вы увидите уведомления в"Діє" о проверке вашей кредитной истории, то сможете связаться с банками и заблокировать эту транзакцию" , – пояснил Федоров.

Министр напомнил и об упрощенной генерации "Дія.Подписи", и уведомлениях о кредитах и судах, которые уже доступны для всех украинцев.