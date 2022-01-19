Израиль предлагал провести украинско-российсий саммит в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в октябре 2021 года предложил президенту РФ Владимиру Путину провести в Иерусалиме украинско-российский саммит, сообщает Новое время.

Информацию обнародовал журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в Украине и Израиле.

Axios называет Израиль «одной из немногих стран, которая поддерживает хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой». Украинская сторона подняла вопрос встречи на высшем уровне в Израиле весной 2021-го, когда премьером страны был Биньямин Нетаньяху и Россия стягивала войска к границе Украины, но это предложение тогда «не принесло особых плодов».

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал Axios, что в апреле 2021-го украинское правительство хотело попытаться использовать хорошие отношение с Израилем, чтобы развить диалог с Россией. Глава Офиса президента Андрей Ермак спросил у Нетаньяху, готов ли он организовать встречу президента Владимира Зеленского с Путиным. По информации израильского источника издания, Нетаньяху «был не в восторге», но обещал подумать, если этого хотят обе стороны.

Axios пишет, что советники Нетаньяху обсуждали идею саммита с Кремлем в апреле и мае, но не получили положительного ответа. Корнийчук объяснил, что российская сторона не хотела обсуждать Крым или Донбасс, а Украину это не устраивало.

Президент Израиля Ицхак Герцог в октябре 2021-го находился в Киеве с визитом. Зеленский рассказал ему о посреднических усилиях Нетаньяху и поинтересовался, возобновит ли их новое правительство страны. Герцог сообщил об этом Беннету, который должен был вскоре встретиться с Путиным в Сочи. По данным Axios, новый премьер Израиля позвонил Зеленскому, и тот снова поднял вопрос саммита.

Украинский президент предложил провести переговоры на более низком уровне, например, с участием советников по нацбезопасности.

Украинские и израильские чиновники сказали Axios, что, когда Беннет затронул этот вопрос в Сочи, Путин «был совершенно не в восторге и жестко раскритиковал Зеленского». Пресс-службы Беннета, Герцога и Нетаньяху отказались от комментариев.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину провести встречу в Турции.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль «приветствует усилия любых стран», которые «могут помочь в урегулировании ситуации в Украине».

14 января руководитель ОП Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский предложил коллеге из США Джо Байдену провести саммит с участием Путина. Песков ответил, что для обсуждения двусторонних отношений «не нужны США».

Зеленский инициировал встречу с Путиным 20 апреля 2021 года, но конкретики по поводу возможных переговоров до сих пор нет.