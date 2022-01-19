Россия может окончательно обвалить украинские еврооблигации

Рынок украинских еврооблигаций лихорадит из-за геополитического напряжения. В частности, из-за агрессивных заявлений представителей РФ и концентрации войск на украинской границе, сообщает УНИАН.

"Заявления российских чиновников после переговоров с США и НАТО привели к значительному росту опасений российского вторжения в Украину и ухудшили оценки кредитных рисков Украины локальными и международными инвесторами. Все это происходило на фоне ожидания ускоренного сворачивания Федеральной резервной системой (ФРС) программы ликвидности. Это привело к распродаже украинских еврооблигаций, что может продолжиться и на этой неделе" , - говорят эксперты.

По их словам, реакция рынков на новости из России была быстрой и очень отрицательной и сейчас поддерживается высокой степенью неопределенности.

Ситуация на рынке еврооблигаций будет оставаться сложной, инвесторы вряд ли будут в ближайшее время активно покупать украинские бумаги и, скорее всего, продолжат сокращать долю украинского риска в своих портфелях, считают в ICU.