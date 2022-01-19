Арестович рассказал, что сподвигло его уйти из ОПУ

Бывший советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что ему с нынешней властью не по пути, сообщает Деловая столица.

"Знаете, я не собирался увольняться. В понедельник я приехал на работу как обычно, подошёл к зданию и понял, что больше не хочу переступать его порог. Потому что я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы макиавелли, цинизм, холодный расчет и все такое). Но слабости я простить не могу" , — заявил Арестович.

"Не знаю, кто автор сценария шоу в Жулянах, закрепившего слабость как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним уже точно не по пути" , — добавил он.

Под "шоу в Жулянах" он имел в виду встречу пятого президента Украины Петра Порошенко в аэропорту. Там были силовики, автозаки и сотрудники Госбюро расследований. Политику какое-то время не отдавали паспорт.