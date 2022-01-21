Названы самые шумные города Европы
Эксперты составили список на основе анализа 23 больших городов Европейского Союза, пишет Евгения Тугушева, РБК-Украина.
Жизнь даже в красивом городе с множеством достопримечательностей часто бывает беспокойной и полной стресса: бесконечное движение, громким строительством и толпами. Все это создает изрядное количество шума. Но какие из крупных городов Европы самые громкие? В тройку лидеров вошли Париж, Лондон и Рим.
При составлении рейтинга учитывали такие критерии как плотность населения, загруженность дорог и воздушных транспортных путей, количество развлекательных заведений.
Как выглядит рейтинг самых шумных городов Европы
- Париж, Франция (уровень шума 8.40/10);
- Лондон, Великобритания (8.21/10);
- Рим, Италия (4.96/10);
- Мадрид, Испания (4.69/10);
- Барселона, Испания (4.55 /10);
- Манчестер, Великобритания (4.40/10);
- Вена, Австрия (4.33 /10);
- Берлин, Германия (3.66 /10);
- Бирмингем, Великобритания (3.64/10);
- Милан, Италия (3.41/10).