Названы самые шумные города Европы

Эксперты составили список на основе анализа 23 больших городов Европейского Союза, пишет Евгения Тугушева, РБК-Украина.

Жизнь даже в красивом городе с множеством достопримечательностей часто бывает беспокойной и полной стресса: бесконечное движение, громким строительством и толпами. Все это создает изрядное количество шума. Но какие из крупных городов Европы самые громкие? В тройку лидеров вошли Париж, Лондон и Рим.

При составлении рейтинга учитывали такие критерии как плотность населения, загруженность дорог и воздушных транспортных путей, количество развлекательных заведений.

Как выглядит рейтинг самых шумных городов Европы