Зеленский пошутил о разведке США на встрече с Блинкеном

Президент Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США в среду в Киеве пошутил о работе американской разведки на фоне наращивания войск РФ возле Украины, сообщает Украинская правда.

Видео встречи обнародовал 24 канал, сообщает "Европейская правда".

"У нас в целом адженда разговора совпадает. Но, тем не менее, хочется проговорить некоторые вещи в деталях. Потому что разведка у вас прекрасная, но вы далеко за океаном, а мы здесь, на месте. Думаю, некоторые вещи мы знаем немного глубже о своем государстве" , - сказал президент.