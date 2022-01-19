Зеленский пошутил о разведке США на встрече с Блинкеном
Президент Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США в среду в Киеве пошутил о работе американской разведки на фоне наращивания войск РФ возле Украины, сообщает Украинская правда.
Видео встречи обнародовал 24 канал, сообщает "Европейская правда".
"У нас в целом адженда разговора совпадает. Но, тем не менее, хочется проговорить некоторые вещи в деталях. Потому что разведка у вас прекрасная, но вы далеко за океаном, а мы здесь, на месте. Думаю, некоторые вещи мы знаем немного глубже о своем государстве", - сказал президент.
Блинкен в ответ пошутил, что "
последнее, что вам нужно – еще один посетитель, потому что Киев, наверное, самый популярный пункт назначения во всем мире на данный момент".