Назван самый популярный город в мире для путешествий в 2022 году
На популярной туристической платформе опубликовали ежегодный список 10 самых востребованных направлений в мире, пишет Евгения Тугушева, РБК-Украина.
Популярная туристическая платформа Tripadvisor опубликовала свой ежегодный список 10 самых популярных направлений в мире. На основе анализа данных отзывов пользователей на сайте Дубай станет лучшим местом для путешествий в 2022 году. Ультрасовременный город занимает в рейтинге первое место.
Как выглядит рейтинг 10 самых популярных направлений в мире для путешествий в 2022 году
1. Дубай, ОАЭ;
2. Лондон, Великобритания;
3. Канкун, Мексика;
4. Бали, Индонезия;
5. Крит, Греция;
6. Рим, Италия;
7. Кабо-Сан-Лукас, Мексика;
8. Стамбул, Турция;
9. Париж, Франция;
10. Хургада, Египет.