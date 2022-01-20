Назван самый популярный город в мире для путешествий в 2022 году

На популярной туристической платформе опубликовали ежегодный список 10 самых востребованных направлений в мире, пишет Евгения Тугушева, РБК-Украина.

Популярная туристическая платформа Tripadvisor опубликовала свой ежегодный список 10 самых популярных направлений в мире. На основе анализа данных отзывов пользователей на сайте Дубай станет лучшим местом для путешествий в 2022 году. Ультрасовременный город занимает в рейтинге первое место.

Как выглядит рейтинг 10 самых популярных направлений в мире для путешествий в 2022 году

1. Дубай, ОАЭ;

2. Лондон, Великобритания;

3. Канкун, Мексика;

4. Бали, Индонезия;

5. Крит, Греция;

6. Рим, Италия;

7. Кабо-Сан-Лукас, Мексика;

8. Стамбул, Турция;

9. Париж, Франция;

10. Хургада, Египет.