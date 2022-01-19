Российские коммунисты просят Путина признать "Л/ДНР":

Проект постановления с просьбой о признании так называемых "Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики" внесли в Госдуму РФ, сообщает УНИАН.

Коммунистическая партия Российской Федерации во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем озвучена просьба признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств" , - говорится в проекте обращения.

Авторы обращения называют соответствующее решение "обоснованным и морально оправданным". Они уверены, что за годы оккупации незаконными вооруженными формированиями РФ были сформированы " демократические органы и государство со всеми атрибутами легитимной власти ".

Также депутаты настаивают на скорейшем проведении переговоров " в целях создания правовой основы межгосударственных отношений " и построения сотрудничества в различных сферах, включая сферу безопасности.

Такой шаг должен создать основания для "защиты" жителей оккупированной территории от "политики геноцида".

Представитель КПРФ Казбек Тайсаев ранее высказал уверенность в том, что инициатива будет поддержана и реализована в ближайшее время, писали российские СМИ. Он также провел аналогии с Южной Осетией и Абхазией.

Реакции Кремля пока нет - пресс-секретарь Путина РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не читали документ.