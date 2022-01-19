Российские коммунисты просят Путина признать "Л/ДНР":
Проект постановления с просьбой о признании так называемых "Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики" внесли в Госдуму РФ, сообщает УНИАН.
Коммунистическая партия Российской Федерации во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем озвучена просьба признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
"Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств", - говорится в проекте обращения.
Авторы обращения называют соответствующее решение "обоснованным и морально оправданным". Они уверены, что за годы оккупации незаконными вооруженными формированиями РФ были сформированы "
демократические органы и государство со всеми атрибутами легитимной власти".
Также депутаты настаивают на скорейшем проведении переговоров "
в целях создания правовой основы межгосударственных отношений" и построения сотрудничества в различных сферах, включая сферу безопасности.
Такой шаг должен создать основания для "защиты" жителей оккупированной территории от "политики геноцида".
Представитель КПРФ Казбек Тайсаев ранее высказал уверенность в том, что инициатива будет поддержана и реализована в ближайшее время, писали российские СМИ. Он также провел аналогии с Южной Осетией и Абхазией.
Реакции Кремля пока нет - пресс-секретарь Путина РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не читали документ.