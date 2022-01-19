В Казахстане закончилась операция ОДКБ

Военные Организации Договора о коллективной безопасности покинули территорию Казахстана, заявил начальник департамента международного сотрудничества Минобороны Казахстана Олжас Хусаинов, сообщает Новое время.

"В настоящее время на территории республики нет военнослужащих иностранных государств" , — цитирует его телеканал Хабар24.

Также командующий группировкой ОДКБ Андрей Сердюков заявил, что операция в Казахстане завершена. По его словам, военные справились с поставленной задачей, и не было допущено ни одной провокации.

По официальным данным, в Казахстан было направлено 2030 военных ОДКБ и 250 единиц техники.