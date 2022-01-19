Венедиктова обжалует меру пресечения Порошенко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что как и с другими фигурантами "угольного дела" Офис генпрокурора пойдет с апелляционным обжалованием меры пресечения, сообщает Интерфакс-Украина.

"Возвращаясь к "угольному делу", в отношении фигуранта которого суд сегодня избрал меру пресечения. Отмечаю, что фабула дела одинакова для всех четырех подозреваемых - они соучастники. Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения - содержание под стражей или 1 млрд грн залога. Поэтому мы исходим из того, что перед законом равны все, и, безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения. Украине нужна справедливость и давайте ее искать цивилизованно в суде, не политизируя эти процессы", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.