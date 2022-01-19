Гордон заявил об обстреле своей редакции

Известный украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил об обстреле редакции сайта, офис которой находится на ул. Щекавицкой в Киеве, сообщает Деловая столица.

По его словам, сотрудники издания обнаружили след от пули на одном из окон офиса, после чего вызвали полицию. Гордон показал на видео пулевое отверстие.

Журналист связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится" , – сказал Гордон.

Он высказал убеждение, что преступление будет раскрыто, "поскольку здесь везде камеры".