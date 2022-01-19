В Украине взлетели цены на дрова

Цены на дрова в Украине бьют рекорды на биржевых аукционах. Стоимость за второе полугодие 2021 года подскочили на 35%, сообщает УНИАН.

За год на Украинской энергетической бирже продали 3,14 млн кубометров древесины на общую сумму 7,91 миллиарда гривень. Всего таким образом реализовали 92% продукции от всего объема продукции.

При этом на бирже зафиксировали "исторически максимальное" повышение стоимости. На одном из аукционов стоимость взлетела на 602%.

Указано, что на одном из последних торгов стартовая цена кубометра составляла 750 гривень.