Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 января 2022

День максимального благоразумия и сдержанности:﻿ в четверг, 20 января, восемнадцатый лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Лев, сообщает Корреспондент.

Луна в Льве – время энергичных начинаний, общения и развлечений. У людей возрастает склонность к авантюрам и риску, поэтому стоит отложить все серьезные финансовые дела, подписание договоров и сделки с недвижимостью.

Благоприятный период для реализации творческих замыслов и посещения театров, музеев, выставок.

20 января – день неожиданных проблем и оценки взятых на себя обязательств. Подходит для активной работы, оказания помощи и заботы о близких.

В фазу Убывающей Луны начинает уменьшаться жизненная активность, возможна частая смена настроения. В этот период эмоционального и физического спада целесообразно заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 января

Овен (21.03−19.04)

Задача Овнов − обеспечить комфорт и гармонию в отношениях. Чтобы улучшить атмосферу в доме, придется проявить сдержанность и эмоциональную гибкость.

Телец (20.04−20.05)

Тельцы без труда справятся с накопившимися делами благодаря возросшей инициативности и умению договариваться с людьми. Хорошее время для командировки и налаживания рабочих контактов.

Близнецы (21.05−21.06)

У Близнецов увеличится объем работы, однако при этом появится возможность для дополнительного заработка. Звезды советуют разумно организовать день и тогда удастся выполнить все запланированные дела.

Рак (22.06−22.07)

У Раков наступит благоприятный период для реализации давней мечты. Представители знака могут рассчитывать на поддержку окружающих и получат шанс заработать крупную сумму.

Лев (23.07−22.08)

Звезды обещают Львам любовные удачи и романтические свершения. Обаяние и магнетизм представителей знака многократно увеличится, что обеспечит им перспективные знакомства и флирт.

Дева (23.08−22.09)

Девы могут впасть в беспричинную хандру, а у особенно чувствительных натур вероятны депрессивные состояния. Чтобы справиться с заботами, тревогой и волнением, звезды советуют увеличить физическую активность и общаться с близкими людьми.

Весы (23.09−22.10)

Звезды обещают Весам успех в новых начинаниях и решении сложных задач. Опыт представителей знака поможет избежать ошибок и многих неприятных моментов в общении. Не исключены выгодные рабочие предложения и примирение с близким человеком.

Скорпион (23.10−21.11)

День Скорпионов будет беспокойным и утомительным. Возможны бытовые проблемы, которые надолго отвлекут от рабочих задач, а также непонимание в отношениях. Звезды советуют воспользоваться помощью и поддержкой близких, так как в одиночку справиться со всем вряд ли удастся.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцы могут рассчитывать на удачный день, если не будут спешить. Только взвешенные решения окажутся верными, а необдуманные шаги уведут от цели. Звезды советуют не поддаваться мимолетным эмоциям и защищать собственные границы.

Козерог (22.12−19.01)

Звезды обещают Козерогам довольно активное начало дня, а также шанс добиться заметных успехов. С решением сложных задач поможет собственный опыт, а интуиция подскажет, как стоит вести себя с окружающими.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеев то и дело будут отвлекать от решения важных вопросов пустыми разговорами и ненужными спорами. Чтобы избежать конфликтов, придется совладать с эмоциями. Вторая половина дня принесет хорошие новости, возможны денежные поступления

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбы окажутся в центре внимания и заинтересуют окружающих своими идеями. Вероятны полезные знакомства, продуктивное общение, а также начало дружеских или романтических отношений.