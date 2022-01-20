Mitsubishi Pajero Sport получил роскошную версию

У внедорожника Mitsubishi Pajero Sport появилась новая топ-версия. Ее главное отличие - семиместный салон и особый декор кузова, сообщает РБК-Украина.

Mitsubishi Pajero Sport является наиболее проходимым внедорожником марки - Pajero снят с производства, а L200 относится к пикапам. Рамной модели явного не хватает лоска, чтобы наравне конкурировать с более "гламурными" конкурентами. Поэтому в австралийском подразделении компании решили добавить Pajero Sport премиальности.

На здешний рынок вышла роскошная версия GSR, которая отличается семиместным салоном. Кроме того, кузов окрашивается только в два цвета - черный Black Mica и белый White Diamond (в этом случае крыша все равно остается черной).

Также добавлены 18-дюймовые колеса особого дизайна, а на кузове появились цветовые акценты на бамперах, решетке радиатора и рейлингах.

Под капотом - никах изменений. В движение Mitsubishi Pajero Sport GSR приводится 2,4-литровым турбодизелем с отдачей 178 л.с. и 430 Нм. В паре с ним работает восьмиступенчатый "автомат", а распределение тяги по осям возложено на фирменную систему полного привода Super Select II.