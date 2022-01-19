Ryanair анонсировал самое масштабное расписание полетов из Украины

Ryanair анонсировал самое масштабное расписание полетов из Украины

Ирландский лоукостер Ryanair обнародовал расписание полетов из Украины на сезон летней навигации 2022 года. Оно включает в себя 90 маршрутов, среди которых 13 новых, сообщает Новое время.

"Благодаря подписанию соглашения об „открытом небе“ между ЕС и Украиной авиакомпания будет выполнять еженедельно более 230 рейсов по таким новым направлениям, как Брюссель, Лондон, Нюрнберг, Стокгольм, Венеция, Варшава и Загреб", — заявили в компании.

Новые маршруты летнего расписания 2022 года следующие.

Из Киева:

  • Брюссель-Шарлеруа;
  • Корфу;
  • Стокгольм-Арланда.
  • Из Львова:
  • Барселона;
  • Брюссель-Шарлеруа;
  • Гданьск;
  • Нюрнберг;
  • Стокгольм-Арланда;
  • Загреб.

Из Одессы:

  • Брюссель-Шарлеруа;
  • Лондон-Станстед;
  • Венеция-Марко Поло.

Из Херсона:

  • Варшава-Модлин.

"В ответ на подписание соглашения об „открытом небе“ мы рады представить наше самое масштабное летнее расписание в Украине, предлагая нашим клиентам более 230 еженедельных рейсов по 90 маршрутам, в том числе 13 новых, таких как Корфу, Гданьск, Лондон, Нюрнберг, Венеция, Варшава и другие. Объединение воздушного пространства ЕС и Украины откроет нам путь к потенциальному базированию самолетов в Украине после того, как в ближайшие годы будет поставлено 210 самолетов B737−8200 Gamechanger", — заявил коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгинес.

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