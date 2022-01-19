Ryanair анонсировал самое масштабное расписание полетов из Украины

Ирландский лоукостер Ryanair обнародовал расписание полетов из Украины на сезон летней навигации 2022 года. Оно включает в себя 90 маршрутов, среди которых 13 новых, сообщает Новое время.

"Благодаря подписанию соглашения об „открытом небе“ между ЕС и Украиной авиакомпания будет выполнять еженедельно более 230 рейсов по таким новым направлениям, как Брюссель, Лондон, Нюрнберг, Стокгольм, Венеция, Варшава и Загреб" , — заявили в компании.

Новые маршруты летнего расписания 2022 года следующие.

Из Киева:

Брюссель-Шарлеруа;

Корфу;

Стокгольм-Арланда.

Из Львова:

Барселона;

Брюссель-Шарлеруа;

Гданьск;

Нюрнберг;

Стокгольм-Арланда;

Загреб.

Из Одессы:

Брюссель-Шарлеруа;

Лондон-Станстед;

Венеция-Марко Поло.

Из Херсона:

Варшава-Модлин.