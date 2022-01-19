Ryanair анонсировал самое масштабное расписание полетов из Украины
Ирландский лоукостер Ryanair обнародовал расписание полетов из Украины на сезон летней навигации 2022 года. Оно включает в себя 90 маршрутов, среди которых 13 новых, сообщает Новое время.
"Благодаря подписанию соглашения об „открытом небе“ между ЕС и Украиной авиакомпания будет выполнять еженедельно более 230 рейсов по таким новым направлениям, как Брюссель, Лондон, Нюрнберг, Стокгольм, Венеция, Варшава и Загреб", — заявили в компании.
Новые маршруты летнего расписания 2022 года следующие.
Из Киева:
- Брюссель-Шарлеруа;
- Корфу;
- Стокгольм-Арланда.
- Из Львова:
- Барселона;
- Брюссель-Шарлеруа;
- Гданьск;
- Нюрнберг;
- Стокгольм-Арланда;
- Загреб.
Из Одессы:
- Брюссель-Шарлеруа;
- Лондон-Станстед;
- Венеция-Марко Поло.
Из Херсона:
- Варшава-Модлин.
"В ответ на подписание соглашения об „открытом небе“ мы рады представить наше самое масштабное летнее расписание в Украине, предлагая нашим клиентам более 230 еженедельных рейсов по 90 маршрутам, в том числе 13 новых, таких как Корфу, Гданьск, Лондон, Нюрнберг, Венеция, Варшава и другие. Объединение воздушного пространства ЕС и Украины откроет нам путь к потенциальному базированию самолетов в Украине после того, как в ближайшие годы будет поставлено 210 самолетов B737−8200 Gamechanger", — заявил коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгинес.