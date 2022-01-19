Порошенко после суда отправился с нардепами в ресторан

После решения Печерского райсуда о личном обязательстве пятый президент Петр Порошенко уехал «праздновать» с соратниками в ресторан Царское село, сообщает Украинская правда.

Среди гостей — народные депутаты Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Сергей Алексеев, Яна Зинкевич, журналист Виталий Гайдукевич, адвокат Илья Новиков, спикер политика Святослав Цеголко и другие.

УП
Фото: УП
УП
Фото: УП

Через пять минут после Порошенко из ресторана вышел миллионер Игорь Воронов.

УП
Фото: УП
УП
Фото: УП
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Фото: УП
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Фото: УП

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