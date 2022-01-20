Еврооблигации Украины подорожали на 2,5-5%

Курс еврооблигаций Украины, стабилизировавшийся 18 января после трех дней сильного падения, в среду вырос на новостях о поддержке Украины и более мягких заявлениях из РФ на 2,5-5,2%, однако под конец дня эта позитивная динамика вновь сменилась на негативную, сообщает Интерфакс-Украина.

По информации Bloomberg на 18:00 по Киеву, доходность к погашению наиболее "коротких" бумаг с погашением в сентябре этого года снизилась с 23,5% до 19,1%, а бумаг с погашением в 2023 году – с 16,1% до 13% годовых.

Еврооблигации с погашением в 2024-2025 годах показали снижение ставок на 1,9 и 1,6 процентного пункта (п.п.) соответственно, – примерно до 13,7% и 12,3%, бумаги с погашением в 2026-2027 годах - на 1,2-1 п.п., примерно до 11,4% и 10,9% соответственно.

Доходность к погашению самых "длинных" бумаг с погашением в 2032 году вернулась на уровень ниже 10% – до 9,8% вместо 10,5% накануне.

В то же время в середине дня ставка самых "коротких" еврооблигаций опускалась ниже 17%, а самых "длинных" – к 9,5%.

ВВП-варранты Украины в среду также подорожали, но незначительно – на 0,2%, до 73,7% от номинала.

В то же время на рынке акций украинских компаний позитивную динамику показали лишь акции котирующейся на Лондонской фондовой бирже (LSE) акций горнорудной компании Ferrexpo, железорудные активы которой расположены в Полтавской области: после падения за три предыдущих дня на 20% в среду они подорожали на 2,8%.

В то же время котировки акций крупнейшего в стране производителя курятины МХП просели на LSE еще на 4,4%. А на Варшавской фондовой бирже (WSE) лидером падения стали бумаги агрохолдингов "ИМК" и "Астарты", подешевевшие соответственно на 8,5% и 6,9%.

Акции "Агротона" на WSE потеряли в цене всего 0,6%, а "Кернела" остались на прежнем уровне, хотя в начале дня снижение их курса достигало 3,6%.