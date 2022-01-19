Зеленский призывает сограждан не паниковать и "не бежать по гречку" (Обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к согражданам в среду призвал "не паниковать" в связи с возможной агрессией России и заверил, что власть делает все для достижения мира дипломатическим путем, сообщает Интерфакс-Украина.

Глава государства подчеркнул, что знает обо всех возможных угрозах, и Украина понимает, какие возможные действия могут быть в ответ.

"Украина не хочет войны, но Украина должна быть всегда готова к ней. Не боится, потому что защищает свою землю. Не сдастся, потому что это наша земля, бежать некуда. Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности. У нас сильная, смелая, готовая ко всему армия, и это не новость… Мы рассчитываем, прежде всего, только на себя, не потому что у нас нет поддержки, а потому что у нас есть честь и гордость. Именно поэтому у нас есть партнеры. И уровень их поддержки и международной коалиции высок, как никогда. И это не новость. Мы ко всему готовы, но делаем все, чтобы нам это не понадобилось. Делаем все, для решения дипломатическим путем, делаем все для достижения мира в Украине" , - сказал Зеленский в видеообращении.

По словам Зеленского, риторика нагнетания в информационном пространстве о якобы возможной войне с РФ связана с навязыванием украинцам чувства тревоги и ослабления страны.

"Разве угроза масштабной войны появилась только сейчас? Эти опасности есть не один день. И они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы. Чтобы у вас было постоянное чувство тревоги. А также эмоции инвесторов и конъюнктура для бизнеса. Ослабить Украину, чтобы принудить к уступкам, создать такой фон, чтобы наше "нет" звучало слабее", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас "единственный повод для паники – если после восьми лет войны украинцы будут до сих пор поддаваться этой панике".

"Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Выдохнуть. Успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками ... Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своих армиях, в нашей Украине. Не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, а не эмоционально! Головой, а не сердцем", - отметил он.

Глава государства также призвал СМИ "быть именно средствами массовой информации, а не массовой истерии".

"В погоне за хайпом не помогать врагу. Сообщать каждый день о том, что война может быть завтра… Это точно ее не остановит", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он пожелал всем партнерам Украины быть действенными не только на словах, называя конкретные санкции и меры, на которые готов мир для противодействия агрессии РФ.