Блинкен призвал украинских лидеров готовиться к тяжелым дням

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который прибыл с рабочим визитом в Киев, прокомментировал дело против пятого президента Украины, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко, сообщает Новое время.

Он заявил, что в любом деле должно быть независимое судебное разбирательство.

"Я не могу комментировать детали этого дела, я могу сказать: очень важно, чтобы в любых делах — в этом деле или другом — было обеспечено независимое судопроизводство, верховенство права. Как мы говорим, — без страха и упрека. Не может быть фаворитов и преследуемых. Чтобы это были равные правила для всех" , — заявил Блинкен.

По его мнению, сейчас время, когда чрезвычайно важна национальное единство — учитывая угрозы, которые исходят от России.

"И один из методов, которые внедряет Россия — это создание раздора, отвлечение внимания. И важно, чтобы украинцы этому противились. Чтобы они отвечали на вызовы, которые создает Россия, и были единственной объединенной страной, которая имеет чрезвычайное будущее. Которое поддерживают Соединенные Штаты Америки" , — сказал госсекретарь США.

Выступая на брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, Блинкен также призвал украинские власти и политиков избегать любых действий, которые играют на руку Москве.