Украина наращивает продажу зерна и готовится закупать муку

Украина продолжает наращивать импорт зерна. Так, по состоянию на 17 января, зерновых и зернобобовых культур продано более 35 млн тонн. Это на 1,872 млн тонн больше, по сравнению с 6 января 2022 года. И на 7,5 млн тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. В то же время эксперты отмечают: зерна было продано слишком много – настолько, что печь хлеб в стране уже практически не из чего и муку придется закупать, сообщает Обозреватель.

О наращивании продаж заявила пресс-служба Минагрополитики. В частности, на 28% был увеличен экспорт украинской пшеницы – до 16,345 млн тонн (по сравнению с аналогичным периодом 2021-го). Помимо этого увеличились продажи:

ячменя – на 37%, до 5,341 млн тонн;

кукурузы – на 13%, до 12,99 млн тонн.

Также продано 146,8 тыс. тонн ржи. Это в десятки раз превышает прошлогодний показатель в 1,7 тыс. тонн.

Украина будет вынуждена закупать муку за границей

Украина будет импортировать муку из Турции, что приведет к росту цен на хлеб. По прогнозу экспертов, стоимость продукта поднимется, минимум, на четверть.

Помимо этого, качество хлеба в нашей стране будет хуже.

Дело в том, что в 2022 году продукцию хотят производить по упрощенной технологии. А это уже отразится на качестве изделий.

Такая ситуация сложилась из-за сильно подорожания газа и массового экспорта пшеницы высокого качества. Поэтому в отечественном производстве пшеницы не хватает и производителям приходится закупать муку из украинской пшеницы за границей.

Все зерно уже продали

Главной причиной сложившейся ситуации является бесконтрольная продажа зерна за границу, отмечает эксперт в области сельского хозяйства Ларисы Гук.

"Экспортеры умудрились подписать меморандум с властями и получили разрешение на вывоз 25,3 млн тонн пшеницы без разделения на продовольственную и фуражную (предназначенную для скота. – Ред.)" , – рассказала она в материале для ZN.﻿UA.

Это привело к тому, что вывозилось преимущественно продовольственное зерно. Поэтому, по ее словам, точного ответа на простой вопрос, сколько в стране осталось высококачественной пшеницы, не знает никто.