Подозреваемые в убийстве ребенка под Запорожьем признались в еще одном преступлении

Подозреваемые в жестоком убийстве 11-летнего Максима Самофалова под Запорожьем признались в еще одном преступлении. Задержанные убили 48-летнюю женщину, которая считалась пропавшей без вести, и бросили ее тело в реку, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

По данным полиции Запорожской области, во время допроса один из подозреваемых признался, что в сентябре прошлого года они с другом похитили и убили женщину 1973 года рождения. Причиной убийства стали неприязненные отношения. Чтобы замести следы преступления убийцы сожгли вещи жертвы, а ее тело сбросили в реку Тащенак.

19 января, тело убитой женщины вытащили из водоема между селами Радивоновка и Мирное, и направили на экспертизу.

Полиция вытащила из реки тело убитой 48-летней женщины (фото: zp.npu.gov.ua)

Теперь подозреваемым грозит пожизненный тюремный срок.

Напомним, что 11-летнего Максима двое ранее судимых мужчин 1976 и 1996 годов рождения также похитили. В течение двух недель изверги удерживали ребенка в подвале, а потом убили. Труп мальчика обнаружили в погребе частного дома.

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