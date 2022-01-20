Эти признаки расскажут о качестве копченых продуктов: на что обратить внимание

Копченые продукты часто употреблять диетологи не рекомендуют, но время от времени побаловать себя скумбрией или салом с дымком можно. Важно при этом обращать внимание на качество лакомств на полках магазинов, чтобы не купить испорченный товар и не навредить здоровью, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Как выбрать качественные копчености и на что стоит обращать внимание, объяснил Алекс Якутов. Специалист подчеркивает, что тут важно выяснить, реально ли коптили рыбу или мясо, или просто обработали при помощи жидкого дыма, который, по сути, является ароматизатором.

"Жидкий дым никогда не сможет заменить натуральное копчение. Более того, он опасен для здоровья" , - предупреждает он.

Внешний вид

Обратите внимание, что у ненастоящей копченой рыбы окраска слишком яркая, и порой даже неестественная. Если взять продукт в руки, то на пальцах останется краска желтого оттенка. А вот при натуральном копчении такого не происходит.

Повар рекомендует поинтересоваться у продавца, где коптили рыбу. Магазины обычно делают это в печи или специальных камерах, используя натуральную щепу без добавления химикатов. Добавим, что в некоторых крупных супермаркетах такие камеры стоят прямо в торговом зале.

Ценник

Слишком низкая стоимость копченых продуктов должна вас насторожить. Почему? Тут объяснение простое: сам процесс довольно длительный, ведь сначала рыбу или мясо настаивают в специальном маринаде, потом тратится время на копчение, плюс - цена сырого продукта и натуральной древесины, на которой готовят. Поэтому логично, что копченые продукты не могут стоить дешево.

Проверка на запах и вкус

У продуктов натурального копчения присутствуют характерный древесный запах, специфический вкус и послевкусие, которые ни с чем не спутать, отметил кулинар.

Но если вы прежде таких никогда не ели, то узнать тот самый аромат/вкус будет сложно. Якутов в этом случае посоветовал один раз купить хорошее мясо или рыбу, чтобы попробовать и запомнить правильный вкус, на который можно ориентироваться в дальнейшем.