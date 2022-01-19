"Путин должен получит в нос" - сенаторы США
Сенаторы США после рабочего визита в Украину, призвали НАТО и администрацию американского президента Джо Байдена ввести санкции против России, сообщает Новое время.
"Пока еще никто не давал Владимиру Путину в нос", — заявил сенатор Роджер Уикер.
Он также напомнил о предыдущих вторжениях России в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 году.
"Я думаю, что Альянс, наши друзья в НАТО и двухпартийное большинство готовы оказать помощь Украине, чтобы убедиться, что если это произойдет снова, то Владимир Путин получит в нос", — заявил Уикер.
Сенаторы подчеркнули необходимость санкций против российского газопровода Северный поток-2 и призвали поставить Украине оборонительную военную помощь. Однако они по-прежнему расходятся во мнении, нужно ли вводить санкции против газопровода до или после агрессии.