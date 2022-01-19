Зеленский встретился с Блинкеном: появились подробности

Президент Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой обсудил ситуацию в Украине, сообщает Деловая столица.

"Наша встреча еще раз подчеркивает мощную поддержку нашей независимости и суверенитета со стороны Соединенных Штатов Америки и подтверждает фундаментальный принцип, что никакие решения по Украине не принимаются без Украины" , – подчеркнул президент и передал слова благодарности американскому лидеру Джо Байдену.

Собеседники обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью результаты работы действующих переговорных форматов.

"Мы хотим активизировать работу всех переговорных форматов и открыть путь к проведению Нормандского саммита" , — сказал президент Украины.

В ходе встречи подробно обсуждалось двустороннее взаимодействие в сфере безопасности и обороны. Зеленский акцентировал важность усиления американской помощи, направленной на улучшение способностей ВСУ и их способности противостоять агрессии.

Президент поднял вопрос поддержки евроатлантических стремлений нашего государства, в частности, ожиданий Украины от саммита НАТО в Мадриде.

Глава государства также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля. В этом контексте президент подчеркнул, что "Северный поток — 2" является геополитическим оружием и угрозой для энергетической безопасности Украины и Европы.