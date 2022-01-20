При аудите COVID-фонда выявили нарушений на десятки миллиардов

В Украине провели аудит фонда борьбы с коронавирусом, результаты которого показали проблемные вопросы эффективного использования средств COVID-фонда в 2020 году почти на 30 миллиардов гривен. Проведение такого аудита требует от государства Международный валютный фонд, сообщает Обозреватель.

В отчете Госаудиторской службы говорится, что на фонд было выделено 78,4 млрд грн, использовано 67,9 млрд грн, а контролем охвачено около 60 млрд грн. Всего учреждение провело 1196 мер государственного финансового контроля.

Отчет Госаудитслужбы. Источник: Скриншот

"Установлены финансовые нарушения на сумму 523,3 млн грн (из них потерь 191,6 млн грн ) и проблемные вопросы (недостатки) относительно эффективного и результативного использования средств государственного бюджета, выделенных из Фонда борьбы с COVID-19, на сумму 29 633, 1 млн гривен" , – говорится в документе.

Отчет Госаудитслужбы. Источник: Скриншот

Наибольшее количество нарушений установлено именно в ходе аудита фонда и государственных программ, а также мониторинга закупок.

Всего служба проверила 12 государственных учреждений. Из них лучше использовали выделенные средства в Министерстве внутренних дел и Государственном управлении делами, а больше всего вопросов возникло к Укравтодору.

Что показал аудит:

на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства было выделено 10 681,6 млн грн., а нарушений и проблемных вопросов выявили на 5 001,5 млн грн;

Минсоцполитики получило 11 797,0 млн грн, нарушений выявили на 7 672,6 млн грн;

Минкульт получил 777,8 млн грн, нарушения составляют 141 млн грн;

Минздрав получил 21 845,3 млн грн, проблемные вопросы – 4 180,3 млн грн;

МВД было выделено 4 708,5 млн грн, нарушения – 41,5 млн грн;

Министерство развития общин и территорий – 1 680,0 млн грн, нарушения составляют 506,3 млн грн;

Фонд государственного имущества – 48,4 млн грн выделили, а на сумму в 10 млн грн были найдены проблемные вопросы;

Государственное управление делами получило 51,2 млн грн, установлено нарушений и проблемных вопросов на общую сумму – 0,004 млн грн;

Министерство молодежи и спорта – 475,8 млн грн, нарушений нашли на 33,4 млн;

Министерство образования и науки – 52,5 млн грн, установлено нарушений на сумму – 0,0 млн грн;

Министерство юстиции – 126,7 млн грн, установлено нарушений и проблемных вопросов на 1,4 млн грн;

Государственное агентство автомобильных дорог получило 26 183 млн грн, установлено нарушений на 12 568,4 млн грн.

Отметим, что проведение аудита было одним из требований МВФ. Согласно подписанному меморандуму с фондом, завершить его проведение Украина должна была еще до 1 апреля 2021 года.