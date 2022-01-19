Резников призвал ввести санкции против окружения Путина

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал США и Евросоюз ввести санкции против олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что это нужно сделать до вторжения в Украину, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Глава Минобороны выразил уверенность, что западные страны могут сделать больше для защиты Украины от агрессии со стороны России. Например, уточнил Резников, это могут быть экономические санкции, которые нужно ввести до российского вторжения на украинскую территорию.

"У Запада есть такой рычаг воздействия, как огромное состояние российских олигархов, из окружения Владимира Путина" , - отметил министр.

По его словам, США и Европа могут показать российским олигархам, что могут очень легко заморозить их активы.